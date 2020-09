Coronavirus, Big pharma: No approvazione vaccino se efficacia e sicurezza non certe

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - Diverse grandi case farmaceutiche che sviluppano vaccini contro il Covid-19 hanno in programma di sottoscrivere un impegno pubblico a non chiedere l'approvazione del governo fino a quando i test non avranno dimostrato di essere sicuri ed efficaci. Tra queste, riporta il Wall Street Journal, che ha visionato una bozza della dichiarazione congiunta, società quali Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna. Una mossa comune insolita tra competitor che arriva in seguito a timori per una corsa alla vaccinazione di massa.

