Coronavirus, Biden: Serve risposta federale robusta e immediata

di scp

Torino, 13 nov. (LaPresse) - "Questa crisi richiede una risposta federale robusta e immediata, che è stata tristemente assente. Sono il presidente eletto, ma non sarò presidente fino al prossimo anno. La crisi non rispetta le date in calendario, sta accelerando in questo momento. È necessaria un'azione urgente oggi, ora, da parte dell'attuale amministrazione, a cominciare dal riconoscimento della gravità della situazione attuale". Così il presidente eletto Usa Joe Biden, che oggi ha incontrato la sua sua task force contro il Covid.

