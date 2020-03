Coronavirus, Biden: Riaprire per Pasqua sarebbe catastrofico

di azn

Torino, 25 mar. (LaPresse) - Joe Biden, candidato dem in corsa per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, attacca il presidente degli Usa Donald Trump per la sua gestione dell'emergenza coronavirus. "Ora sta dando l'idea di voler riaprire il paese entro Pasqua - ha spiegato in una videoconferenza con i giornalisti - Sarebbe una cosa catastrofica per la nostra gente e per la nostra economia se rimettessimo le persone a lavoro proprio mentre stavano iniziando a vedere l'impatto delle misure di distacco sociale. Nel lungo periodo sarebbe molto più devastante".

