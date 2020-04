Coronavirus, Biden: Misure immediate per allentare sanzioni a Iran

Torino, 3 apr. (LaPresse) - L'ex vicepresidente e frontrunner democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha chiesto all'amministrazione Trump di prendere "misure immediate" per allentare le sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran, una delle nazioni più colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce Fox News. Biden ha dichiarato che "in tempi di crisi globale, l'America deve essere una guida. Dovremmo essere i primi a offrire aiuto alle persone che sono in pericolo". "Questo è quello che siamo. Questo è quello che siamo sempre stati", ha aggiunto.

