Coronavirus, Biden farà test in giornata

di lca

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Joe Biden farà il test per il coronavirus in giornata. Lo rendo noto la Cnn, citando una fonte vicina al candidato dem alla Casa Bianca. La decisione arriva a seguito della positività di Donald Trump che Biden ha visto martedì in occasione del primo dibattito tv per le presidenziali di novembre.

