Coronavirus, Bbc: Almeno 210 morti in Iran

di mad

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Almeno 210 pazienti Covid-19 sono morti in Iran, secondo quanto riferito da fonti interne al sistema sanitario del Paese alla Bbc. Un numero molto al di sopra della cifra ufficiale di 34. Il dato ufficiale diffuso da Teheran per le persone infette è di 388 ma molti hanno messo in dubbio la cifra. La maggior parte delle vittime proviene dalla capitale Teheran e dalla città di Qom, dove è iniziata l'epidemia iraniana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata