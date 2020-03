Coronavirus, Barnier positivo: Ne usciremo insieme

Milano, 19 mar. (LaPresse) - Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. In un video su Twitter, Barnier dice "di stare bene" e che "il morale è su". "Seguo ovviamente tutte le istruzioni del caso, così come il mio staff - continua - Il mio messaggio è rivolto a tutti coloro che ora sono in quarantena: ne usciremo insieme".

