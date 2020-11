Coronavirus, Austria verso lockdown totale: domani annuncio di Kurz

di lcl

Milano, 13 nov. (LaPresse) - L'Austria si avvia verso il lockdown totale. Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kurier, domani pomeriggio il cancelliere Sebastian Kurz dovrebbe annunciare in conferenza stampa il blocco totale nell'intero Paese per tre settimane, a partire da martedì. Tra le misure, la chiusura di tutte i negozi che vendono beni non essenziali, mentre resta incerta la chiusura delle scuole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata