Coronavirus, Austria: Turisti possono attraversare il paese per andare in Italia

di scp

Torino, 23 mag. (LaPresse) - È consentito il passaggio attraverso l'Austria senza fermate. È quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno austriaco. "L'Austria non impedisce ai turisti di entrare in Alto Adige", ha rimarcato dal canto suo Hermann Gahr, responsabile del partito popolare austriaco Oevp per i rapporti con l'Alto Adige, citato dai media austriaci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata