Coronavirus, Austria: Soldi a Italia, Spagna o Francia vanno restituiti

di vln

Torino, 20 mag. (LaPresse) - "Si dice che gli aiuti devono andare a coloro che sono stati colpiti di più. Una cosa è comunque certa: i soldi che ora stanno andando a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi. E devono essere restituiti". Così la ministra austriaca per gli Affari europei, Karoline Edtstadler, in un'intervista al quotidiano Salzburger Nachrichten in cui ha ribadito la ferma posizione del governo austriaco nella disputa sul piano di ricostruzione dell'Ue post coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata