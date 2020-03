Coronavirus, Austria reintroduce controlli alla frontiera Ue

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse) - L'Austria ha reintrodotto ufficialmente i controlli alla frontiera in risposta al diffondersi dell'epidemia di coronavirus. Lo riferisce la Radiotelevisione svizzera. Nei vari decreti emanati dal governo si parla esplicitamente e in più punti di 'temporanea reintroduzione dei controlli di frontiera con l'Ue'. Il Paese ha annunciato anche la chiusura dei valichi secondari con l'Italia in Carinzia. "Nei prossimi giorni - riferisce l'agenzia austriaca Apa - saranno infatti bloccati i passaggi a Nassfeld e Plöckenpass, nel territorio comunale di Hermagor. E' invece prevista la chiusura notturna per il valico della strada statale Tarvisio/Thoerl-Maglern".

