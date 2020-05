Coronavirus, Austria: Non c'è prospettiva riapertura confini con Italia

Torino, 13 mag. (LaPresse) - Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha affermato che "non vi è alcuna prospettiva di aprire presto i confini" con l'Italia in relazione al numero dei contagi. Kurz ha sottolineato che alcuni Paesi, come l'Italia, siano in una condizione diversa e pertanto sia necessario un approccio diverso.

Il cancelliere non si è espresso su un ipotetico orizzonte temporale: "Non siamo indovini", ha sottolineato.

