Coronavirus, Austria non apre confine con Italia

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - L'Austria non riaprirà, almeno per il momento, il confine con l'Italia. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, citato dall'agenzia Bloomberg, che ha spiegato: "I numeri" non lo consentono, "non è una decisione contro l'Italia. L'obiettivo è chiaramente quello di aprire il confine il più presto possibile". Da domani l'Austria interromperà invece i controlli alle frontiere con gli altri Paesi confinanti.

