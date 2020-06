Coronavirus, Austria elogia Italia: Calo infezioni risultato di un duro lavoro

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Il ministro della Sanità austriaco Rudolf Anschober ha elogiato l'Italia per la diminuzione dei casi di coronavirus. "Questa non è una cosa ovvia. È la risposta e il risultato di un duro lavoro", ha detto, citato dai media austriaci. Per quanto riguarda l'avviso di viaggio sulla Lombardia, per ora sconsigliata, ha precisato che la situazione potrebbe cambiare nelle prossime 3-4 settimane.

