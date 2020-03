Coronavirus, Austria: Da martedì controlli sanitari al Brennero

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Il regolamento del governo federale austriaco per i controlli sanitari alla frontiera con l'Italia entrerà in vigore in Tirolo martedì.

A partire dal 10 marzo due squadre al Brennero effettueranno controlli sanitari sull'autostrada, sulla strada statale e sui treni. Lo ha annunciato il governatore tirolese Günther Platter, citato dall'agenzia austriaca Apa. Ulteriori controlli sono previsti anche a passo Resia e nei pressi di Sillian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata