Coronavirus, Austria chiude 47 valichi con l'Italia

di mrc/scp

Torino, 13 mar. (LaPresse) - L'Austria chiude 47 valichi minori di frontiera con l'Italia da mezzanotte per l'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'emittente austriaca Orf specificando che la maggior parte dei valichi si trova in alta montagna. La mossa è il risultato di un regolamento pubblicato dal ministro degli Interni, Karl Nehammer, pubblicato oggi in gazzetta ufficiale. Il traffico frontaliero sulla strada federale a Thörl-Maglern, vicino a Tarvisio, sarà consentito solo tra le 6 e le 21. Il passo di Pramollo, il passo di Monte Croce Carnico, in Carinzia, il passo Stalle e il passo del Rombo, in Tirolo, sono chiusi.

