Coronavirus, Austria annuncia graduale riapertura negozi dal 14 aprile

di lcl

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, citato dal quotidiano britannico 'The Guardian', ha annunciato che dal 14 aprile saranno allentate le misure restrittive nel Paese a partire dai negozi più piccoli per arrivare alla riapertura di tutte le attività commerciali, compresi i centri commerciali, il 1 maggio. Da quel momento in poi, cominceranno a riaprire anche gli hotel e i ristoranti. Nessun evento si terrà invece fino almeno alla fine di giugno. Le misure di blocco saranno prorogate fino alla fine di aprile.

