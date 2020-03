Coronavirus, Australia conferma primo caso 'interno'

Milano, 2 mar. (LaPresse) - L'Australia ha confermato il primo caso di trasmissione da persona a persona di coronavirus nel suo territorio. Lo riporta l'emittente televisiva statunitense Abc. Si tratta di un operatore sanitario del Nuovo Galles del Sud, che ha lavorato a stretto contatto con dei pazienti e non ha lasciato il paese per tre mesi. I casi registrati nel Nuovo Galles del Sud in totale salgono a nove.

