Coronavirus, Argentina valuta quarantena di 10 giorni per tutto il Paese

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato che sta valutando una quarantena per tutto il paese per combattere la diffusione del coronavirus. "Fermiamo l'Argentina per dieci giorni, restiamo nelle nostre case ed evitiamo la circolazione", ha detto parlando in radio, aggiungendo che sono allo studio misure per "garantire lo stipendio di chi resta a casa e garantire crediti agevolati affinché chi smette di produrre possa sopravvivere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata