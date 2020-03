Coronavirus, Arabia Saudita: Stop voli internazionali per 2 settimane

di lrs

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 14 mar. (LaPresse/AP) - L'Arabia Saudita ha dichiarato oggi lo stop a tutti i voli internazionali per il regno per due settimane nell'ultimo tentativo di contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Le nazioni del Golfo si sono arrampicate per contenere la pandemia, che si è diffusa in oltre 100 Paesi e ha infettato più di 130.000 persone. Di particolare interesse la situazione del vicino Iran, dove uno dei peggiori focolai ha contagiato oltre 11mila persone e ha provocato oltre 500 decessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata