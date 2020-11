Coronavirus, appello Kurz: Non incontrate nessuno

di lcl

Milano, 14 nov. (LaPresse) - "Non incontrate nessuno", è l'appello lanciato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato un nuovo lockdown in Austria che paritrà il 17 novembre e durerà fino al 6 dicembre. Il lockdown è un mezzo affidabile che funziona, ha spiegato il cancelliere, "è l'unico modo che abbiamo per salvare il Natale".

