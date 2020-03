Coronavirus, appello Iran: Terrorismo economico Usa ostacola lotta epidemia

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha scritto ai suoi omologhi in tutto il mondo esortandoli a fermare il "terrorismo economico" americano contro Teheran. Le lettere sono state consegnate agli ambasciatori e ai capi delle missioni con base in Iran. Zarif ha in precedenza inviato la stessa lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Nelle lettere, riferisce l'agenzia Irna, Zarif rimarca che "nonostante tutte le capacità scientifiche e l'impegno del sistema sanitario iraniano nella lotta contro le epidemie, le sanzioni unilaterali statunitensi hanno influito sul commercio legale di medicine, attrezzature mediche e forniture umanitarie, ostacolando la campagna iraniana contro l'epidemia".

