Coronavirus, AP: In Usa oltre 2.600 morti in case di riposo

di lcl

New York (Usa), 12 apr. (LaPresse/AP) - Negli Stati Uniti la pandemia di Covid-19 si sta rapidamente diffondendo nelle case di riposo. Secondo un conteggio effettuato dall'Associated Press, sarebbero oltre 2.600 i decessi registrati nel Paese ricollegabili a focolai di Covid-19 presenti nelle case di riposo e nelle strutture di assistenza per gli anziani. Il conteggio è stato effettuato dall'agenzia americana sulla base dei rapporti pubblicati dai media e dai dipartimenti sanitari statali. Secondo AP i decessi in totale sono stati 2.646, 450 dei quali avvenuti negli ultimi 10 giorni. Ma il bilancio potrebbe essere più alto visto che molti anziani deceduti non sono stati sottoposti al test per il Covid-19.

