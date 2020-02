Coronavirus, annullate tutte le gare di golf femminile in Asia: salta Mondiale

di mrc/scp

Milano, 10 feb. (LaPresse/AP) - La Lpga (Ladies professional golf association) ha annullato tutte le gare previste in Asia a causa del coronavirus. L'associazione ha annunciato che non si disputerà la Honda Lpga in Thailandia nè il campionato mondiale femminile Hsbc a Singapore. La Lpga aveva già rinviato la Blue Bay Lpga in Cina. I tre eventi erano programmati per la prossima settimana. La motivazione data dalla Lpga in una nota riguarda "le continue preoccupazioni per la salute".

