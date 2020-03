Coronavirus, anche l'Austria chiude tutto: si può uscire solo per necessità

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Anche l'Austria chiude tutto per il coronavirus. Il governo del cancelliere Sebastian Kurz, riferiscono i media austriaci, prevede che si possa uscire di casa solo per tre ragioni: lavoro che non possa essere rinviato, acquisti di beni di prima necessità e cura di altre persone. Se si deve uscire, si può farlo "solo da soli o con le persone con cui si vive", ha detto Kurz. Il rispetto delle restrizioni sarà controllato dalla polizia da lunedì e le violazioni possono comportare gravi sanzioni amministrative.

