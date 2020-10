Coronavirus, American Airlines annuncia 19mila licenziamenti

di ect

Texas (Stati Uniti), 1 ott. (LaPresse/AP) - American Airlines ha annunciato il via ai licenziamenti per 19mila lavoratori a partire da giovedì. I politici non sono riusciti a concordare un'estensione degli aiuti all'industria aerea indebolita dalla pandemia. La compagnia aerea sta perdendo miliardi a causa del folte calo di viaggi.

