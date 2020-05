Coronavirus, Amendola: Documento Paesi 'frugali' difensivo e inadatto

di scp

Torino, 23 mag. (LaPresse) - "Una recessione così dura richiede proposte ambiziose e innovative come il Recovery Fund. A rischio ci sono mercato interno e i suoi benefici per tutti gli europei. Il documento dei Paesi 'frugali' è difensivo e inadatto. Serve più coraggio il 27 maggio dalla Commissione europea". Così su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

