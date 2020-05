Coronavirus, Amendola a Kurz: No a decisioni unilaterali su confini

di lcl

Milano, 21 mag. (LaPresse) - "Chiudere i confini esterni come soluzione per il turismo in Austria non mi sembra una trovata sensazionale. Noi lavoriamo con la Commissione Ue per una gestione delle riaperture in base ai dati epidemiologici, senza decisioni unilaterali, ma lavorando uniti". Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola commentando le dichiarazioni del cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

