Coronavirus, altri 19 ospedali temporanei in tempi record a Wuhan

di scp

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Wuhan, epicentro del nuovo coronavirus, ha in programma di costruire altri 19 ospedali temporanei. Al loro completamento, dovrebbero offrire 30.000 posti letto per il 25 febbraio, ha dichiarato Hu Yabo, vice sindaco di Wuhan. A oggi, la città ha convertito 13 strutture esistenti in ospedali temporanei, per un totale di 13.348 posti letto, 9.313 posti letto sono stati utilizzati per il trattamento di pazienti con sintomi lievi, ha affermato Hu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata