Coronavirus, almeno 80mila europei bloccati fuori dall'Ue

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse) - Il numero di cittadini europei bloccati fuori dall'Ue per il coronavirus si aggira sugli 80mila. Lo ha detto un portavoce della Commissione, specificando che è un dato non definitivo, frutto delle comunicazioni dei Paesi membri, e che ci sono anche molti cittadini europei bloccati in altri Paesi dell'Ue.

