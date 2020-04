Coronavirus, al via in Germania test vaccino su uomo

di lcl

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Il Paul Ehrlich Institute, istituto federale tedesco per vaccini e biomedicine, ha approvato la prima sperimentazione clinica, su un uomo, di un vaccino contro il Covid-19 in Germania. Lo ha reso noto l'istituto in un comunicato.

