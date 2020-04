Coronavirus, accordo Univeristà Oxford con Advent di Pomezia per vaccino

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - L'Istituto Jenner, l'Università di Oxford, il Regno Unito e Advent Srl - una società Irbm con sede a Pomezia, Italia - hanno annunciato oggi un accordo per lo sviluppo di un nuovo vaccino per il coronavirus. L'Istituto Jenner dell'Università di Oxford ha siglato un contratto con Advent Srl per produrre il primo lotto del nuovo vaccino. Il "brodo di semi" di vaccino è attualmente in produzione presso la Clinical Biomanufacturing Facility dell'Università. Questo sarà trasferito alla Advent che inizialmente produrrà 1000 dosi per i primi studi clinici sul vaccino. Lo ha reso noto l'istituto in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata