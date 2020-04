Coronavirus, Abe estende stato emergenza a tutto il Giappone

di lcl

Tokyo (Giappone), 16 apr. (LaPresse/AP) - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha esteso lo stato di emergenza in tutto il Giappone. Abe ha riferito che la misura avrà effetto a partire da domani e durerà fino al 6 maggio, data in cui si conclude la festività giapponese della "settimana d'oro". Lo stato di emergenza nazionale, previsto in precedenza solo per Tokyo e altre sei prefetture, "ha lo scopo di fermare i movimenti transfrontalieri e di raggiungere fino all'80% del distanziamento sociale", ha detto Abe.

