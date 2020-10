Coronavirus, Abc: Collaboratrice Trump Hicks sta male

di lca

Milano, 2 ott. (LaPresse) - La collaboratrice di Donald Trump Hope Hicks "non sono è risultata positiva, ma ci è stato confermato che è sintomatica. È malata". A dirlo è Jonathan Karl, corrispondente capo della Casa Bianca di Abc News. Hicks era con Trump in Ohio per il dibattito di martedì con il candidato dem Joe Biden e in Minnesota per il comizio di mercoledì.

