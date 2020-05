Coronavirus, a Wuhan testate oltre 6,5 mln di persone in 10 giorni

di mrc

Pechino (Cina), 25 mag. (LaPresse/AP) - La città cinese di Wuhan ha condotto oltre 6,5 milioni di test per il coronavirus in 10 giorni, nel tentativo di sottoporvi tutti gli undici milioni di residenti. La commissione sanitaria della città, in un post sul suo sito web, ha chiesto a chiunque non fosse stato ancora sottoposto al test di presentarsi entro martedì. Non sono stati segnalati nuovi casi di Covid-19 da quando è iniziata la campagna di test di 10 giorni, sebbene alcune persone senza sintomi siano risultate positive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata