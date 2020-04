Coronavirus, a Tokyo 130 contagi: nuovo record giornaliero

di abf

Roma 5 apr. (LaPresse) - Nuovo record di contagi in 24 ore a Tokyo. Secondo funzionari del governo metropolitano, nella stima preliminare per oggi si attendono 130 nuove infezioni, il più alto tasso di aumenti registrato: ciò porterà a oltre 1000 il numero totale di infezioni da coronavirus, come spiega Kyodo News.

Il conteggio di domenica arriva dopo 118 casi segnalati a Tokyo sabato, la prima volta che l'aumento giornaliero ha superato i 100.

