Coronavirus, a Parigi stretta su attività sportive all'aperto

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - A partire da domani a Parigi non si potrà più uscire per praticare sport all'aperto tra le ore 10 e le ore 19. Lo hanno deciso la sindaca Anne Hidalgo e la prefettura della capitale francese, citate dalla Cnn. Restano invece autorizzate le uscite prima delle 10 o dopo le 19. La decisione, hanno spiegato le autorità francesi, ha l'obiettivo di rafforzare le restrizione nella città per contenere il diffondersi dell'epidemia. Secondo i dati della Johns Hopkins University la Francia è vicina ai 99mila casi ed il ministro della Salute Olivier Veran ha riferito che nel Paese non è ancora stato raggiunto il picco dell'epidemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata