Coronavirus, a New York stop spettacoli Broadway fino al 12 aprile

New York (Usa), 12 mar. (LaPresse/AP) - Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha ordinato a tutti i teatri di Broadway di chiudere le porte di fronte alle continue preoccupazioni del coronavirus. Cala così il sipario su una delle attrazioni turistiche più popolari della Grande Mela. Il governatore ha vietato le riunioni di 500 o più persone in città. Gli spettacoli riprenderanno il 13 aprile.

