Coronavirus, a New York morto un bambino di 5 anni

di mad

New York (New York, Usa), 8 mag. (LaPresse/AP) - Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha riferito che un bambino di 5 anni è morto per una malattia legata al coronavirus. Cuomo ha detto che sono stati segnalati 73 casi nello Stato di bambini gravemente ammalati con sintomi simili alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico.

