Coronavirus, a New York cittadini invitati a evitare viaggi

di mad

New York (New York, Usa), 29 mar. (LaPresse/AP) - Le autorità sanitarie hanno sollecitato milioni di residenti nella regione di New York a evitare viaggi non indispensabili a causa dell'aumento delle infezioni da coronavirus. Il numero di decessi americani confermati ha superato i 2000, più del doppio del livello di due giorni prima. Le restrizioni sui viaggi sono applicate a New York City, il comune statunitense più colpito, e agli stati di New York, New Jersey e Connecticut.

