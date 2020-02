Coronavirus, 9 ospiti lasciano hotel Tenerife in quarantena

di mrc/gng

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Nove persone hanno lasciato l'hotel H10 Costa Adeje Palace di Tenerife, in Spagna, in cui si trovavano in quarantena a causa del coronavirus. Lo riferisce la Bbc specificando che si tratta di residenti delle isole Canarie che torneranno a casa. I nove fanno parte del gruppo di 130 ospiti, di 11 nazionalità diverse, dichiarati a basso rischio perché sono arrivati in hotel lunedì, dopo che i quattro italiani, risultati positivi al virus, erano partiti. Gli ospiti hanno lasciato la struttura in auto al mattino presto per proteggere la propria privacy. Le autorità hanno riferito che gli altri 120 ospiti a "basso rischio" potranno partire domani. Gli altri 600 ospiti, arrivati prima di lunedì, dovrebbero essere monitorati in hotel fino al 10 marzo.

