Coronavirus, 84 nuovi casi in Corea del Sud: totale sale a 8.320

di mrc/vln

Torino, 17 mar. (LaPresse) - In Corea del Sud sono stati registrati 84 nuovi casi di coronavirus ieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap specificando che questi nuovi episodi seguono i 74 rilevati domenica e i 76 dello scorso sabato. Secondo il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie coreano (Kcdc) i casi totali nel paese sono 8.320. Degli 84 nuovi casi, 32 sono stati rilevati a Daegu e cinque a North Gyeongsang, le due regioni più colpite. In particolare, a Daegu il totale dei casi è salito a 6.098 mentre a North Gyeongsang 1.169. Finora i decessi registrati in tutto il paese sono stati 84.

