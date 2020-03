Coronavirus, 518 nuovi casi in Corea del Sud: totale sale a 6284

di mrc/scp

Milano, 6 mar. (LaPresse) - In Corea del Sud sono stati registrati nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, 518 nuovi casi di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa Yonhap. Il totale degli episodi sale quindi a 6.284, stando ai dati del Centro coreano di controllo e prevenzione per le malattie. Fino a oggi sono morte 42 persone, per la maggior parte si tratta di persone anziane con patologie precedenti.

