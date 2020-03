Coronavirus, 500mila test portati dall'Italia in Usa

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse) - L'aeronautica militare americana ha trasportato mezzo milione di tamponi per fare il test per il coronavirus dall'Italia al Tennessee. Il generale David Goldfein, capo dell'Aeronautica, ha detto ai giornalisti al Pentagono che i tamponi sono sbarcati a Memphis lunedì, secondo quanto riportano i media americani. Sono stati trasportati attraverso l'Atlantico su un aereo cargo Air Force C-17 e ora saranno distribuiti in tutto il paese.

