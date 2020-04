Coronavirus, +315 decessi in Germania: dato peggiore da inizio pandemia

di lcl

Milano, 16 apr. (LaPresse) - La Germania ha registrato 315 morti per complicazioni legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, citato da Cnn. E' la prima volta che vengono registrati più di 300 decessi nell'arco di 24 ore nel Paese. La Germania finora aveva riportato poche vittime di Covid-19 rispetto al numero dei contagiati. I nuovi casi sono stati 2.866 per un totale di 130.450. Sono invece 4.500 le persone guarite in un giorno.

