Coronavirus, 231 nuovi decessi in Francia. Macron: Siamo in guerra

di azn

Torino, 25 mar. (LaPresse) - Sono 231 i decessi legati al coronavirus avvenuti in Francia nelle ultime 24 ore. Lo riporta 'Le Monde'. Sale così a 1.331 il numero dei morti nel paese. Sono 311 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, su un totale di 2.827 persone, di cui un terzo ha meno di 60 anni. "Ci troviamo in guerra e di fronte a questo picco dell'epidemia ho deciso di dare il via all'operazione Resilienza - ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi alla nazione - Questa operazione sarà interamente dedicata all'assistenza e al sostegno della popolazione, nonché al servizio pubblico".

