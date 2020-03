Coronavirus, 2199 casi e 38 morti in Europa: 35 Italia, 2 Francia, 1 San Marino

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - In Europa (Stati dell'Ue, più Regno Unito, Monaco, San Marino e Svizzera) i contagi da coronavirus sono 2199, 38 i decessi, di cui 35 in Italia, 2 in Francia e uno a San Marino.

