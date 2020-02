Coronavirus, 14 americani contagiati tra evacuati da Diamond Princess

di lrs

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Durante il processo di evacuazione della nave da crociera Diamond Princess, al largo del Giappone, dopo che i passeggeri sono stati sbarcati dalla nave ed è iniziato il trasporto all'aeroporto, i funzionari statunitensi hanno ricevuto la notifica che 14 passeggeri, i quali avevano già fatto i testi 2-3 giorni prima, sono risultati positivi al Covid-19, il nuovo coronavirus. Lo rivela una nota congiunta del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti. "Queste persone - si legge in una nota - sono state trasferite nel modo più rapido e sicuro in un'area di contenimento specializzata sull'aeromobile di evacuazione per isolarli secondo i protocolli standard". Dopo aver consultato i funzionari dell'Hhs, il Dipartimento di Stato ha deciso di consentire alle 14 persone di essere isolate, separate dagli altri passeggeri, e hanno continuato a essere asintomatiche, a rimanere sull'aereo per completare il processo di evacuazione.

