Coronavirus, 100 nuovi casi in Corea del Sud: 34 in area Seul

di vln

Seul (Corea del Sud), 25 mar. (LaPresse/AP) - Sono 100 i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei contagiati a 9.137. I casi aggiuntivi sono in aumento rispetto ai 76 segnalati il giorno prima. Ma mostrano ancora un continuo rallentamento dei casi di contagio. I centri statali della Corea del Sud per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno dichiarato che 34 dei 100 casi sono stati segnalati nell'area metropolitana di Seul.

