Coree, Trump: Grande onore attraversare linea confine

di npf

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "E' un onore per me quello di essere qui. Non me lo aspettavo. Passare la linea di confine è stato un grande onore. C'è grande amicizia tra noi. Molte cose positive sono successe e succederanno. Ci siamo già incontrati e ci siamo piaciuti, è molto importante tutto questo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump incontrando il leader nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata tra le due Coree, nel villaggio di Panmunjom.

